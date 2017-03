Genoa: allenamento a porte chiuse

GENOVA, 21 MAR - Cancelli chiusi oggi al campo d'allenamento del Genoa, a Pegli, per la ripresa del lavoro della squadra di Mandorlini, reduce dalle sconfitte con Milan e Sampdoria. Le sedute d'allenamento sono ricominciate, in vista della sfida contro l'Atalanta che arriverà al Ferraris dopo la sosta, ma dei tifosi, sul piede di guerra per la stagione deludente, non c'è traccia al 'Signorini'. Ci sono tante assenze nel gruppo a causa dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e degli elementi infortunati. I tifosi attendono forse il ritorno della rosa al completo per far sentire la propria voce. L'Associazione club genoani ha convocato per lunedì 27 marzo, nei locali del Little club, un'assemblea straordinaria su: 'Situazione societaria del Genoa cfc e relativa discussione'.