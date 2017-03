Dybala: atteso responso su infortunio

ROMA, 21 MAR - È atteso per oggi il responso sull'infortunio di Paulo Dybala, da ieri in Argentina con la sua Nazionale. L'attaccante della Juventus sarà sottoposto oggi agli accertamenti che faranno chiarezza sulla gravità del problema ai muscoli flessori della coscia sinistra accusato al 27' della gara di domenica scorsa contro la Sampdoria. Secondo la diagnosi, Dybala potrebbe ripartire subito per l'Italia in compagnia del suo agente Pierpaolo Triulzi per chiudere la trattativa con il club bianconero per il rinnovo del contratto fino al 2021. In Spagna, tuttavia, restano insistenti le voci su un possibile trasferimento della "Joya" al Real Madrid o al Barcellona.