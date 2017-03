Cagliari, stagione finita per Dessena

CAGLIARI, 20 MAR - Doppia tegola per il centrocampo del Cagliari. Stagione praticamente finita per il capitano Daniele Dessena. E almeno quattro settimane di stop per la giovane promessa Nicolò Barella. Sono gli esiti degli accertamenti sulle condizioni dei due giocatori rossoblù. Dessena era uscito all'8' del primo tempo della gara Cagliari-Lazio per un problema muscolare alla coscia destra. Stamattina si è sottoposto ad accertamenti all'ospedale Marino di Cagliari per valutare l'entità dell'infortunio. Gli accertamenti hanno rivelato una disgiunzione miotendinea del bicipite femorale. Sono in programma nuovi esami medici, tempi di recupero da valutare. Ma per un infortunio del genere di solito non ci vogliono meno di due mesi. Per Dessena, che ha appena rinnovato il contratto con la società sino al 2019, un nuovo stop dopo il brutto infortunio dello scorso campionato a Brescia. Esami anche per Barella. Il numero 18 rossoblù aveva riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro durante la rifinitura di sabato.