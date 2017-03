Il Genoa torna a lavorare a Pegli

GENOVA, 20 MAR - Archiviato, con la sconfitta di San Siro, il ritiro in Lombardia, anticipato a venerdì scorso per evitare l'annunciata contestazione, domani il Genoa riprenderà i lavori al Signorini di Pegli. Complice la sosta per gli impegni delle Nazionali, sarà un Genoa in versione ridotta, con molti giocatori impegnati con le rispettive rappresentative. Non sono attese al momento manifestazioni da parte dei tifosi che si riuniranno nei prossimi giorni per decidere come proseguire le azioni di protesta, nell'attesa che tutti gli uomini della rosa facciano ritorno a Genova la prossima settimana. Intanto, si attendono novità sulle condizioni di Izzo, infortunatosi ai flessori. Il difensore, che ad aprile conoscerà il proprio futuro per il processo sportivo sulla presunta combine ai tempi dell'Avellino, verrà valutato tra oggi e domani, ma si teme uno stiramento. Il Genoa guarda anche al futuro e conferma oggi la prima parte del prossimo ritiro estivo, che si terrà a Neustift, in Austria, dal 10 al 22 luglio.