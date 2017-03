Pisa: presidente "non ci arrendiamo"

PISA, 20 MAR - "Speriamo sia arrivata l'ultima eredità lasciata dalla precedente gestione. Non ci siamo arresi davanti ai debiti, ai conti correnti in rosso, agli impegni non rispettati e all'ipocrisia di chi non ha mai amato Pisa. Non ci arrendiamo adesso". Lo afferma il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, commentando la penalizzazione subita per i mancati pagamenti dei tesserati da parte della precedente gestione del club. "Non ci arrenderemo - ha aggiunto Corrado - neppure di fronte ad altri 3 punti di penalizzazione e a un giudizio che non ha concesso il minimo spazio di una attenuante per una recidività che la nuova proprietà non poteva evitare. Ora ci auguriamo che le stesse regole siano applicate sempre, e a tutti, con la stessa rigidità e intransigenza. Sapremo, in ogni caso, esser più forti di tutto e di tutti e otterremo la salvezza alla nostra maniera. Guadagnandoci i punti sul campo e lottando fino all'ultimo secondo dell'ultima partita".