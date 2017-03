Napoli: Hamsik, vogliamo il 2/o posto

NAPOLI, 21 MAR - "Vogliamo il secondo posto, la Roma è davanti ma non dobbiamo dimenticare l'Inter e la Lazio alle nostre spalle". Lo afferma sul suo sito web Marek Hamsik all'indomani della vittoria del Napoli sul campo dell'Empoli. Hamsik si dice "contento per aver ottenuto i tre punti", ma sottolinea come il Napoli abbia "iniziato bene, con tre gol e dimostrando di essere i migliori fino al 70', poi abbiamo rallentato e l'Empoli ha segnato due gol. Abbiamo vinto, ma bisogna fare attenzione a non uscire dalla partita per evitare pericoli". Hamsik ha salutato Napoli per unirsi alla sua nazionale ma guarda già alla doppia sfida contro la Juventus: "Ora arriva l'impegno con la Slovacchia - scrive - e poi il match contro la Juve, sarà una grande partita".