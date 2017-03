Unicef e Panini: all'asta 100 cofanetti

ROMA, 20 MAR - Un'asta benefica il cui ricavato andrà a sostenere il programma Unicef per i migranti minorenni stranieri non accompagnati. È l'iniziativa portata avanti da Panini con il contributo di Lega Serie A, Lega Serie B e Aic. L'azienda modenese ha donato al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia 100 copie di un esclusivo cofanetto da collezione della raccolta di figurine "Calciatori 2016-2017" che verranno messe all'asta. Ogni cofanetto contiene un album cartonato in edizione limitata e numerata, tutte le figurine della collezione, un certificato di autenticità firmato a mano e una speciale maxi-figurina Panini riproducente l'immagine di un calciatore di una squadra di Serie A e B con il suo autografo originale. Campioni come Buffon, Totti, Montolivo, Candreva, Pazzini, Immobile e Insigne, hanno accettato di firmare la loro maxi-figurina, i100 cofanetti saranno messi all'asta da Unicef tramite la piattaforma online CharityStars a partire da domenica 2 aprile prossimo, per 5 settimane successive.