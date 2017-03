Chiesa emozionato per la chiamata in U21

ROMA, 20 MAR - Corre veloce Federico Chiesa, in campo e fuori. L'esterno della Fiorentina sta bruciando le tappe e, dopo aver esordito in Serie A e convinto Paulo Sousa a schierarlo da titolare, punta a crescere in fretta anche in azzurro. "La chiamata di Di Biagio è stata una grandissima emozione - confessa dal raduno di Roma dell'Under 21 organizzato per le prossime amichevoli con Polonia e Spagna -. Sogno anche la maglia della nazionale maggiore, ma adesso mi godo questo momento e il traguardo raggiunto sperando di essere poi tra i convocati per l'Europeo di categoria a fine stagione. Questa generazione può puntare a vincerlo, ci sono le basi per un grandissimo futuro".