Gagliardini, vorrei posto in Nazionale

MILANO, 20 MAR - "Sicuramente è stata una stagione positiva. Voglio fare bene in Nazionale e avere un posto anche in azzurro mi piacerebbe": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, intercettato da Sky Sport, prima di partire per il ritiro dell'Italia a Coverciano. "E' una vera e propria convocazione - racconta il centrocampista - e non è essere una riserva come la prima volta in cui sono stato convocato. Spero di mettere in difficoltà mister Ventura". Gagliardini torna anche a parlare del pareggio dell'Inter contro il Torino: "Abbiamo sbagliato troppo rispetto ai nostri standard e non abbiamo segnato quanto dovevamo, questo ci ha penalizzato. Il derby? Si inizia già a sentire".