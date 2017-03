Italia-Albania, Ventura "niente paura"

FIRENZE, 20 MAR - ''La partita con l'Albania vale un gettone per la Spagna''. Così Gian Piero Ventura sottolinea l'importanza della sfida di venerdì contro la nazionale di De Biasi valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018. "Non abbiamo paura ma siamo tutti consapevoli di quanto conti questa sfida - ha aggiunto il ct azzurro - Dopo 4 mesi ho ritrovato quello che avevo lasciato, cioè un gruppo di giocatori che ha tanta voglia di fare bene. Questo mi rende sereno pur sapendo che venerdì non dovremo sbagliare''.