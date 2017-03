Capitano Derry City trovato morto a casa

ROMA, 20 MAR - Ryan McBride, 27enne capitano del Derry City che pur facendo parte dell'Ulster gioca nel campionato irlandese, è stato trovato morto in casa. Lo ha reso noto la Bbc, spiegando che le cause del decesso, avvenuto ieri, sono ancora sconosciute. Il giorno prima, sabato, McBride aveva condotto i suoi al successo per 4-0 sul Drogheda United. Il presidente del Derry City, Phil O'Doherty, si è detto "devastato dalla notizia: è una cosa troppo difficile da accettare. Era il nostro leader in campo e fuori, e incredibilmente rispettato da tutti". Il giocatore verrà commemorato con un minuto di silenzio prima della partita delle qualificazioni mondiali tra Irlanda e Galles di venerdì prossimo. McBride è stato ricordato con un tweet di condoglianze dal Presidente irlandese Michael Daniel Higgins: "unisco la mia tristezza e le mie condoglianze a quelle di tutti i tifosi irlandesi".