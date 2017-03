Real-Barcellona si gioca domenica 23/4

MADRID, 20 MAR - Si giocherà domenica 23 aprile con inizio alle 20.45 il 'Clasico' della Liga spagnola tra Real Madrid e Barcellona, in programma al Santiago Bernabeu e valido per la 33/a giornata del campionato. Lo ha annunciato la lega calcio spagnola. L'ente ha deciso di fare una comunicazione ufficiale dopo che erano sorte svariate voci sull'orario d'inizio del match, e anche su un possibile anticipo al sabato. Il Real arriverà a questa sfida, decisiva per l'assegnazione del titolo, con un giorno in più di riposo rispetto al Barca: Cristiano Ronaldo e soci giocheranno infatti contro il Bayern il ritorno dei quarti di Champions martedì 18 aprile, mentre Messi e compagni se la vedranno al Camp Nou con la Juve mercoledì 19.