Italia-Albania, al via raduno azzurro

FIRENZE, 20 MAR - Nazionale al via per preparare la partita con l'Albania, in programma venerdì prossimo a Palermo, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Gli Azzurri si sono radunati da ieri in tarda serata alla spicciolata, a Coverciano, dove questo pomeriggio svolgeranno il primo allenamento. Due le defezioni: l'attaccante della Fiorentina Federico Bernardeschi, già rientrato a casa, per un problema alla caviglia sinistra; quindi l'attaccante del Southampton, Manolo Gabbiadini, reduce da un infortunio muscolare. Al suo posto il commissario tecnico Gian Piero Ventura ha convocato il centravanti dell'Atalanta Petagna. Dopo la sfida con l'Albania martedì 24 marzo la Nazionale sarà impegnata ad Amsterdam in una amichevole con l'Olanda.