Spalletti "grande reazione della Roma"

ROMA, 20 MAR - "Dopo l'uscita dall'Europa League era difficile pulire il contraccolpo psicologico. La reazione è stata da grandissimi uomini e da grandissimi giocatori, vincendo una gara molto difficile. Con il Sassuolo in casa non avevamo mai vinto". Così l'allenatore della Roma, Luciano Spalletti. "Il secondo posto una vittoria? Sarebbe un posto dove la squadra non avrebbe fallito ma poi alla fine non avremmo vinto niente, sarebbe una stagione da 'zero titoli' come mi aveva detto Mourinho", ha aggiunto il tecnico, commentando le frasi di Strootman.