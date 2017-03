Crotone, Nicola "non possiamo competere"

CROTONE, 19 MAR - Davide Nicola arriva sorridente in sala stampa dopo la sconfitta del Crotone con i viola, ma è una maschera della sua delusione. Maschera che cade alla prima domanda: "Non posso dire nulla ai ragazzi, li ho elogiati per aver creato tante occasioni per fare gol. Anche la Fiorentina ha creato tanto, ma loro hanno segnato e noi no. A questo punto è giusto riconoscere che non si hanno i mezzi per poter competere fino in fondo. Io non posso che fare un plauso ai ragazzi che non si danno mai per vinti e continueremo a non darci per vinti. Potremmo fare di più, ma questo al momento è il massimo di quello che possiamo fare".