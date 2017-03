Roma: Pallotta in visita a Trigoria

ROMA, 19 MAR - Un saluto a Trigoria in tarda mattinata a squadra e Spalletti, poi la serata all'Olimpico per assistere alla sfida di campionato tra la sua Roma e il Sassuolo. Questa la giornata di James Pallotta, atteso domani dalla prima vera full immersion con la dirigenza del club. Il presidente giallorosso, smaltita l'influenza, oggi si è intrattenuto nel centro sportivo con giocatori e tecnico, e domani incontrerà il management per pianificare le prossime mosse della società in campo e fuori. Sul tavolo d'altronde non mancano i temi da trattare, dal rinnovo di contratto di Spalletti a quello dei giocatori (Totti e De Rossi in primis).