Samp: Giampaolo "Spero rimanere a lungo"

ROMA, 19 MAR - "Il nostro obiettivo era quello di tenere la gara in bilico fino alla fine e ci siamo riusciti perché poi in queste partite rischi che finiscano prima del tempo. Peccato perché poi nel recupero con Regini abbiamo avuto l'occasione per segnare". Così il tecnico della Samp, Marco Giampaolo, dopo il ko casalingo contro la Juve. "Non ho nulla da recriminare alla squadra - le sue parole a Premium - abbiamo perso ma abbiamo perso in maniera positiva, dimostrando la nostra identità". "Osti (il ds blucerchiato, ndr) ha detto che ci sono tutti i presupposti per continuare insieme? Sì, Non c'è nessun problema con la società, sono in grande sintonia con loro e lavoro bene qui con questi ragazzi. Spero di rimanere qui il più possibile perché poi magari o vai via o ti mandano via. Spero di restare qui il più possibile".