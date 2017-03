Calcio: il Tottenham cerca Kovacic

ROMA, 19 MAR - Il futuro di Mateo Kovacic potrebbe essere in Premier. Il nazionale croato del Real, ai margini del progetto tattico di Zinedine Zidane, è infatti nel mirino del Tottenham di Maurizio Pochettino. Con il ritorno in campo di Modric, lo spazio per l'ex interista si è di nuovo ristretto, giocando appena 19 minuti nelle ultime quattro partite e facendo lo spettatore contro Betis, Atletico e Napoli. Da qui i primi approcci che il Tottenham ha avviato con l'entourage del giocatore che si trova bene a Madrid ma ovviamente vorrebbe giocare di più: emissari del club londinese, riferisce oggi 'AS', hanno già contattato il procuratore per sondare la fattibilità dell'eventuale trasferimento. Arrivato a Madrid nel 2015 per 25 milioni di euro, gli Spurs puntano a portarlo a Londra la prossima estate per 20 milioni. A invogliare eventualmente il Real Madrid, che punta comunque sul giocatore appena 22enne, potrebbe esserci l'opzione su Dele Alli.