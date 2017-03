Montella, se gioca così Milan in Europa

ROMA, 18 MAR - "Abbiamo fatto un'ottima partita, perché l'abbiamo capita: gli spazi erano pochi e sapevamo che avremmo dovuto portare pazienza e sfruttare ogni pertugio, ma abbiamo anche creato diverse occasioni per arrotondare il risultato. In alcune circostanze abbiamo perso lucidità, ma non abbiamo concesso niente agli avversari e questo mi rende felice". E' un Vincenzo Montella soddisfatto quello che commenta il successo del Milan sul Genoa. "Possiamo fare meglio, soprattutto nella circolazione di palla - dice ancora -, ma sono molto contento perché era importante chiudere questo periodo, prima della sosta, con una vittoria". "Ora dobbiamo continuare a pensare a noi stessi e non agli avversari - continua Montella -, perché non ci sono partite facili, ma se continueremo così sono sicuro che in Europa ci arriveremo". Ma il futuro societario rischia di condizionare il Milan? "Io sono concentrato sul campo - risponde - e i ragazzi stanno dimostrando che lo sono almeno quanto me, tutto il resto non ci distrae".