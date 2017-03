Roma: pranzo tra Pallotta e Malagò

ROMA, 18 MAR - L' influenza ancora non è passata, ma non per questo ha bloccato l'agenda di James Pallotta e il suo giro incontri istituzionali nella Capitale. Il presidente della Roma, dopo gli appuntamenti di ieri con la sindaca Raggi e il presidente della Regione Zingaretti, oggi ha pranzato assieme al n.1 del Coni, Giovanni Malagò. All'incontro privato ha preso pare anche il dg giallorosso Mauro Baldissoni. Pallotta e Malagò torneranno a incontrarsi mercoledì prossimo alla Luiss in occasione della presentazione del primo bilancio d'impatto della Roma.