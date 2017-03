Meter in azzurro, 'grande soddisfazione'

CARPI (MODENA), 18 MAR - "Fa effetto essere convocato in Nazionale: per me è motivo di grande soddisfazione". Sono le prime parole di Alex Meret, portiere della Spal, vent'anni fra qualche giorno, chiamato dal ct della nazionale Gian Piero Ventura per le gare contro Albania e Olanda. "È un motivo di orgoglio - ha detto Meret al termine della vittoria della sua Spal sul campo del Carpi - e ricorderò questa giornata. Anche se a onor del vero bisogna dire che c'è stata una serie di infortuni che mi ha consentito di essere chiamato. È bellissimo tornare ad allenarsi con tanti campioni dopo lo stage dell'estate scorsa con Conte. Sono soddisfatto anche se mi dispiace non essere con la Spal domenica in una gara così importante come quella contro il Frosinone. Ma chi sarà scelto per sostituirmi sarà sicuramente all'altezza".