Cagliari senza Borriello per sfida Lazio

CAGLIARI, 18 MAR - Cagliari senza il suo bomber Borriello domenica al Sant'Elia con la Lazio: per l'attacco Rastelli si affida a Sau e porta per la prima volta in panchina il nordcoreano Han. Possibile anche il rilancio di Farias. Senza l'attaccante che segna di più (12 gol) e con le caratteristiche uniche nella rosa rossobù il Cagliari cambierà qualcosa. "Senza Borriello cercheremo di tenere la palla giù il più possibile cercando di sorprendere gli avversari - ha spiegato il mister - loro sono forti, sì, ma abbiamo lavorato su alcune soluzioni". Riflettori su Sau, in astinenza nel 2017: "Lui merita sempre il gol - dice Rastelli - a volte capita che una rete, magari anche fortunosa, possa dare una svolta a una stagione. Me lo auguro". Possibile rilancio di Farias: "Un giocatore importante - ha precisato il tecnico - non c'è stata la possibilità di buttarlo dentro nelle scorse settimane, ma lo conosciamo: può essere sempre decisivo". C'è anche un problema a centrocampo: a rischio Barella.