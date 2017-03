Petrachi "Vorremmo tenere Belotti 1 ann"

ROMA, 18 MAR - "La clausola di Belotti? Sapevamo che inserirla non sarebbe stata una follia, anzi è stata un'intuizione del presidente. Penso sia un giocatore che abbia bisogno di crescere ancora e che il Torino rappresenti l'ambiente giusto per questo processo di maturazione. Naturalmente, se arrivasse qualcuno a pagare la clausola e lui vorrà andarsene, non potremo fare niente, ma ci auguriamo possa fare ancora un anno con noi: secondo noi potrà fargli solo bene": lo ha detto a Premium, nel prematch contro l'Inter all'Olimpico, il ds del Torino Gianluca Petrachi. "Attaccanti come lui ce ne sono pochi in giro - aggiunge - Già proiettati al mercato estivo? Ora dobbiamo concentrarci su questa fase finale di campionato, ci deve tornare la voglia di stupire. Per il resto, il Torino ha già una rosa importante, ma sicuramente cercheremo di renderla importantissima".