Serie B, Spal e Frosinone allungano

ROMA, 18 MAR - Spal e Frosinone allungano in testa alla classifica di Serie B (che guidano con 58 e 56 punti) grazie ai successi in casa del Carpi (1-4) e contro il Vicenza (3-1). Nella 31/a giornata frena invece il Verona (54) che, in trasferta, solo a tempo quasi scaduto raggiunge sull'1-1 la Pro Vercelli. Pesante stop del Bari, battuto 4-0 sul terreno del Trapani. I pugliesi scivolano così al sesto posto, superati dal Perugia, che ieri ha superato il Benevento, quarto. Rallenta anche lo Spezia che chiude sull'1-1 la sfida esterna col Brescia. In coda finisce 1-1 Pisa-Latina. Domani è in programma Cesena-Ternana, lunedì sera Entella-Salernitana chiuderà la giornata.