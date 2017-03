Champions: Luis Enrique "Juve temibile"

ROMA, 18 MAR - "La Juventus? Un avversario temibile". E' l'aggettivo scelto dal tecnico del Barcellona, Luis Enrique, per giudicare il prossimo avversario dei catalani in Champions. Alla vigilia del match di Liga contro il Valencia c'è ovviamente spazio per parlare anche dei bianconeri: "Quando arrivi ai quarti di finale non ti puoi aspettare un avversario non importante", chiosa il tecnico asturiano quando gli si chiede se avrebbe preferito un'altra squadra. "Conosciamo bene la Juventus per gli scontri precedenti. Tutti ci ricordiamo la finale di Berlino. Ha cambiato giocatori rispetto ad allora ma resta una rivale temibile e difficile". A prescindere dal modulo: "Possono giocare con diversi moduli, prima giocavano col 5-3-2 adesso col 4-2-3-1. Con Mandzukic a sinistra perdono un po' di velocità ma guadagnano molto in fisicità. Alla fine tutto va considerato sempre in funzione dei giocatori ed io sono preoccupato più dal collettivo che dalle individualità".