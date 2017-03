Roma: Spalletti, col Sassuolo come Lione

ROMA, 18 MAR - Il giorno dopo l'eliminazione dall'Europa League col Lione "ti alzi e hai la sensazione di non avere più niente, di aver perso tutto, perché è una sconfitta che brucia. Ma in realtà la prestazione ha detto che abbiamo tutto nelle nostre mani". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia dell'impegno di campionato all'Olimpico col Sassuolo. "La squadra ha giocato la partita che volevo, sono stati bravi anche se poi viene fuori questo risultato che ti lascia senza fiato - aggiunge l'allenatore toscano in conferenza stampa -. Spero giocherà ancora così perché vorrebbe dire portare a casa tante vittorie e tornare in Europa. E quindi noi domani sera tenteremo di essere ancora quelli lì anche se non sarà facile".