Azzurri: convocati pure Politano e Verdi

ROMA, 18 MAR - Gli esterni Matteo Politano (Sassuolo) e Simone Verdi (Bologna), quest'ultimo alla prima chiamata ufficiale, si aggiungono all'elenco dei convocati dal ct Gian Piero Ventura per la Nazionale maggiore, in vista del doppio impegno contro Albania (24 marzo) e Olanda (28). Lo rende noto la Federcalcio, aggiungendo che sono da verificare le condizioni di Federico Bernardeschi, che ha accusato un problema fisico questa mattina; il calciatore sarà comunque in ritiro a Coverciano.