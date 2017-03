Gasperini, Pescara cruciale per l'Europa

ROMA, 18 MAR - "Possiamo lottare per l'Europa e raggiungere il miglior risultato in 110 anni di storia dell'Atalanta. L'accoglienza riservataci domenica dai tifosi a Zingonia dopo il 7-1, è una motivazione fortissima". Il tecnico Gian Piero Gasperini è conscio che un traguardo epocale è possibile, ma intanto, alla vigilia della gara interna contro il Pescara, deve fare i conti con le assenze. "Kessie e Conti sono fuori - elenca - E Berisha lo stesso perché ha avuto un problema ieri. Quindi, in porta ci sarà l'esordio di Gollini. Kessie al massimo potrà andare in panchina". "Non è stata una bella settimana per via della sconfitta con l'Inter e per questi acciacchi - ammette poi Gasperini - Ora c'è il Pescara, che sta facendo il suo campionato con un obiettivo e non sarà semplice. Domani ci tocca dare delle risposte, c'è anche Kurtic squalificato: una situazione in cui non ci siamo mai trovati. La sosta arriva al momento opportuno, così potremo recuperare con calma gli infortunati. È un periodo decisivo del campionato".