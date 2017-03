Udinese: Delneri, Palermo in crescita

ROMA, 18 MAR - "Bisogna giocare per vincere, facendo grande attenzione al Palermo: loro si giocano qua una fetta importante del campionato, che per me è ancora aperto". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri nella conferenza stampa della vigilia della partita di campionato. Il Palermo, ha aggiunto, è squadra "in netta crescita che deve incutere rispetto ed ha giocatori interessanti come Nestorovski, Diamanti e Chocev". Secondo il tecnico bianconero, il Palermo "si gioca le ultime chance" e i giocatori "penso abbiano tanta energia da mettere in campo; hanno trovato un'annata sfortunata che può capitare, ma il loro valore non si discute e lo sappiamo benissimo". L'Udinese dovrà quindi "dare il massimo per portare a casa i tre punti, così come le 10 partite che mancano andranno giocate ad un alto livello, facendo esprimere al meglio la squadra, anche se alcune assenze non sono facili da sostituire".