Fiorentina: "patto per l'Europa"

ROMA, 18 MAR - Un patto per cercare in queste ultime dieci partite di rimontare e conquistare un posto in Europa: lo ha stretto la Fiorentina dopo aver perso gli altri due obiettivi stagionali (Europa League e Coppa Italia). "Ci siamo parlati e ci siamo detti che dobbiamo lottare, tutti uniti, per riconquistare i tifosi e raggiungere chi ci sta davanti", ha detto il direttore generale dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino, che si è presentato in conferenza stampa insieme all'allenatore Paulo Sousa e al capitano Gonzalo Rodriguez. Quest'ultimo ha ribadito: "Dobbiamo essere uniti e consapevoli che dovremo giocare ogni partita come fosse una finale, per il bene della Fiorentina e dei nostri tifosi. Dobbiamo pensare solo al presente e chiudere al meglio possibile questa stagione". A Sousa, invece, è stato chiesto cosa non abbia funzionato in questi mesi. "Non è il momento di fare analisi, le faremo dopo - ha risposto il portoghese - Ora dobbiamo solo pensare a vincere, a cominciare dalla gara di domani a Crotone".