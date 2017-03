Napoli-Juve, in un giorno 30mila ticket

NAPOLI, 17 MAR - Sono trentamila i biglietti venduti in una sola giornata per Napoli-Juventus del 2 aprile. La vendita dei tagliandi è cominciata oggi e ha avuto subito successo, anche grazie alla promo che permette un prezzo conveniente se si compra anche il tagliando per Napoli-Juve di Coppa Italia del 5 marzo. Sui trentamila che hanno comprato il biglietto per il match di serie A, ben 18.000 hanno preso anche il biglietto per la semifinale di Coppa. La vendita continuerà anche nei prossimi giorni, fino al 23 marzo gli abbonati hanno diritto di prelazione.