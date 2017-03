Spalletti, contratto? Un po' di clausole

ROMA, 17 MAR - "Per il rinnovo del contratto ci sono un po' di clausole...". Parola di Luciano Spalletti che a Striscia la notizia ha ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro per l'eliminazione dall'Europa League. Il tecnico giallorosso, che durante la conferenza stampa dopo la partita con il Lione aveva dichiarato: "Secondo me sono io che porto sfiga!", ha commentato: "Porto sfiga a quelli che sono davanti a me in conferenza stampa perché gli sfigati sono loro, che sono costretti a farmi delle psicoanalisi tutti i giorni". Alla domanda di Staffelli sul possibile rinnovo del contratto, Spalletti ha risposto: "Io e il presidente Pallotta ci dobbiamo ancora incontrare perché ieri non stava bene, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Il rinnovo dipende sempre dai risultati in questo ambiente". L'inviato di Striscia l'ha incalzato: "Ho visto che lei firmerà soltanto se firmerà Totti" e l'allenatore dei giallorossi ha concluso: "C'è anche quello, ci sono un po' di clausole...".