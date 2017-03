Conte, voglio il Chelsea per molti anni

LONDRA, 17 MAR - Assicura di voler restare a Londra per molti altri anni, ma nega di aver chiesto più controllo sulla campagna acquisti: il futuro di Antonio Conte appare sempre più legato a quello del Chelsea. Almeno sono queste le indicazioni emerse al termine della conferenza stampa prima della gara di campionato contro lo Stoke City. "Non posso che ripeterlo una volta di più. Sono molto felice di essere il tecnico del Chelsea, e voglio continuare ad esserlo per molti anni", la dichiarazione d'amore di Conte. Quando mancano 11 partite alla conclusione i Blues possono contare su un vantaggio di 10 punti sulla seconda posizione, occupata da Tottenham e Manchester City. Ma più che al rinnovo del mercato, Conte giura di pensare al prossimo impegno di campionato. "Credo che adesso sia importante per me e per i giocatori essere concentrati sul presente - le parole di Conte - Abbiamo un obiettivo ed è importante raggiungerlo. Per vincere servano ancora 24 punti, dunque dobbiamo valutare partita dopo partita".