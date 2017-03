Butragueno, preso l'avversario peggiore

ROMA, 17 MAR - "Non ci nascondiamo: abbiamo preso l'avversario peggiore che ci potesse toccare, ma il fatto di essere i campioni in carica c'impone di preparare la sfida al meglio. Di sicuro, sarà una partita emozionante per i tifosi delle due squadre". Lo ha detto il dirigente del Real Madrid Emilio Butragueno, dopo il sorteggio Uefa a Nyon, che ha messo di fronte merengue e Bayern Monaco nei quarti di Champions. "Ancelotti? Ci sono pochi segreti tra noi - ha risposto l'ex "Buitre" - Con Zidane hanno un gran rapporto e sarà bellissimo rivederlo, perché a Madrid proviamo ancora grande affetto per lui". Butragueno è poi tornato sul confronto con il Napoli negli ottavi di finale, ammettendo di avere avuto paura dell'eliminazione "quando gli azzurri sono andati in vantaggio e abbiamo sentito il tifo del San Paolo. Poi, però, la sfida è girata dalla nostra parte".