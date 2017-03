Campidoglio, stadio Roma avveniristico

ROMA, 17 MAR - "Si è parlato a lungo delle migliorie al progetto, che è stato definito avveniristico: il primo di questo genere in Italia". È quanto fa sapere il Campidoglio dopo l'incontro avvenuto stamani a Palazzo Senatorio fra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Roma James Pallotta sul tema del progetto del nuovo stadio del club giallorosso a Tor di Valle. "Si è sottolineata - viene spiegato - l'importanza della sua realizzazione per la città. Particolare soddisfazione è stata espressa per l'attenzione al rispetto dell'ambiente, alla qualità dei materiali e delle infrastrutture e agli alti standard energetici che verranno assicurati. Il dialogo tra Campidoglio e i proponenti, quindi, prosegue. L'obiettivo dell'Amministrazione capitolina resta quello di garantire e presidiare l'interesse pubblico del progetto, salvaguardando l'equilibrio delle opere sul territorio. Si è parlato, poi, anche della volontà di collaborare alla realizzazione di centri sportivi per avvicinare i giovani delle periferie".