Champions: Soler,Juve una delle migliori

NYON (SVIZZERA), 17 MAR - "Volevamo evitare un derby contro l'Atletico o il Real Madrid, ma comunque la Juventus è una delle migliori squadre in Europa". Questo il commento di Albert Soler, direttore degli sport professionistici del Barcellona, oggi a Nyon, dopo il sorteggio dei quarti di Champions, che vede opposti i blaugrana ai bianconeri. "Saranno due bellissime partite e i nostri tifosi avranno l'opportunità di salutare Dani Alves (che ha lasciato la scorsa estate il Barcellona per la Juventus)", ha aggiunto Soler. Il quale ha anche evocato l'incredibile 6-1 inflitto al ritorno del turno precedente al Paris Saint-Germain. "Credo che la nostra spettacolare rimonta non sia stata solo buona per noi, ma per tutta la competizione. Resterà nella storia". Il dirigente del club catalano ha quindi riconosciuto che "disputare la sfida di ritorno in casa è un vantaggio. Tuttavia, "è ovvio che, anche la partita d'andata, sarà importantissima, perché non possiamo sperare di rimontare ogni volta".