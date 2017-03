Montella, closing? Non sia all'infinito

ROMA, 17 MAR - "Non si può andare avanti così all'infinito". Vincenzo Montella commenta la vicenda del closing per la cessione del Milan, una storia su cui in questi mesi aveva sempre preferito non esprimersi pubblicamente. "E ho fatto bene, mi sembra - sorride l'allenatore - Proprio perché non ci ho pensato, non mi sono posto domande; se me le pongo ora, credo che sia tutto abbastanza in linea per quelli che sono i tempi di una transazione con così tanti soldi in ballo". Parlando del futuro, poi, l'allenatore aggiunge: "Non so come andrà a finire la faccenda; magari, la prossima settimana avremo le idee più chiare. E le avrò anche io. Su cosa? Sulla classifica, su cosa si potrà fare in futuro con la società. Ho un contratto con il Milan firmato con questa proprietà: da parte mia non ci sono problemi, ma vedono tutti quant'è labile la situazione. Fino a due mesi fa ero intoccabile, un mese fa ero fuori". Da Montella, infine, anche una battuta sulla Juventus sorteggiata con il Barcellona in Champions: "Non proibitiva".