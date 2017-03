Vicepresidente Barca: Juve? Interessante

ROMA, 17 MAR - "La Juve è una squadra che ha una storia, non lo scopriamo oggi, sta facendo bene in questa stagione e non solo: è una squadra competitiva, sarà un match molto interessante. Dopo la sfida contro il PSG tutto può accadere nel mondo del calcio, il fatto che siamo qui lo dimostra". Così Jordi Mestre, vicepresidente del Barcellona, commenta l'accoppiamento dei quarti di Champions, che opporrà i blaugrana al Barcellona. "Il futuro allenatore? Abbiamo tempo per scegliere, quando sarà il momento comunicheremo il suo nome. Allegri? E' un grande allenatore, ma non è questo il momento di parlare del successore di Luis Enrique. Un saluto a Dani Alves, siamo molto contenti che torni al Camp Nou", conclude.