Pallotta, stadio nei tempi previsti

ROMA, 17 MAR - "L'incontro è andato alla grande, avremo lo stadio nei tempi previsti". Così il presidente della Roma James Pallotta, uscendo dal Campidoglio dopo avere incontrato Virginia Raggi. "Non ci sono stati cambiamenti rispetto a quanto detto poche settimane fa - ha aggiunto - Il Campidoglio è stato grande, il progetto sembra migliorato e i cambiamento lo rendono più friendly rispetto all'ambiente e alle infrastrutture". "Le torri si sono abbassate - ha proseguito Pallotta - Non abbiamo nessun cambiamento con lo stadio. Noi siamo molto felici. Ci incontreremo con la Regione Lazio presto. Avremo uno stadio e metteremo la prima pietra nei tempi che volevamo. Tutti a Roma dovrebbero essere felici o, almeno, l'85% dei cittadini", ha concluso il presidente ironizzando su una stima, ovviamente di parte, della percentuale di supporter giallorossi in città. Secondo la road map stabilita, i lavori dovrebbero iniziare entro l'anno.