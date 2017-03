Buffon, non conta avversario ma esserci

ROMA, 17 MAR - "Non conta l'avversario. Conta solo esserci!". Il capitano della Juventus Gigi Buffon commenta così, via social, il sorteggio dei quarti di finale della Champions League, nei quali i bianconeri sfideranno il Barcellona. La gara d'andata si giocherà martedì 11 aprile, insieme a Borussia Dortmund-Monaco; quella di ritorno, mercoledì 19. Le altre due partite, in campo il 12 e il 18 aprile, sono Bayern Monaco-Real Madrid e Atletico Madrid-Leicester.