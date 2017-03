'Lione sempre a terra,scene bruttissime'

ROMA, 16 MAR - ''Stasera almeno dieci giocatori del Lione hanno fatto scena rimanendo a terra, una roba bruttissima e che non capisco. Dovremmo introdurre il tempo effettivo''. Cosi' Luciano Spalletti, alla fine della partita di Europa League protesta contro le perdite di tempo dell'avversario. L'ira del tecnico della Roma era già apparsa evidente in campo specialmente nei minuti finali quando si è rivolto platealmente verso la panchina del Lione inveendo con frasi che sono state colte da un video che circola in rete e dal quale si legge in parte il labiale del tecnico: ''che branco di....'' si capisce dalle immagini che su Internet alcuni completano con una offesa esplicita. ''E poi - ha aggiunto Spalletti a Sky - si va a parlare dei nostri arbitri, era evidente che si doveva ammonire e velocizzare il gioco''.