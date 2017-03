Pallotta con febbre, niente Roma-Lione

ROMA, 16 MAR - La Roma in campo per cercare la rimonta, il presidente in hotel alle prese con la febbre. Comincia senza la presenza all'Olimpico di James Pallotta la sfida di Europa League tra la formazione di Spalletti e il Lione. Il tycoon, atterrato nel pomeriggio a Ciampino con un volo proveniente da Londra, è stato bloccato in albergo da un attacco febbrile per il quale ha deciso solo all'ultimo di non muoversi. Per Pallotta d'altronde domani sono in programma alcuni importanti incontri istituzionali legati al progetto dello stadio di Tor di Valle: in mattinata è fissato l'appuntamento in Campidoglio con la sindaca Raggi, mentre nel pomeriggio sarà la volta della Regione presieduta da Zingaretti.