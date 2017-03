Caf, dopo 29 anni finisce era Hayatou

(ANSA-AP) - ADDIS ABEBA, 16 MAR - Il calcio africano volta pagina e dopo 29 anni il camerunense Issa Hayatou passa la mano al nuovo presidente della Caf (la Confederazione calcistica africana) Ahmad Ahmad, 57 anni, ministro e n.1 della federazione del Madagascar. Lo ha deciso l'assemblea generale riunita ad Addis Abeba: il neoeletto ha ottenuto 34 voti (su 54) contro i 20 andati al 71enne 'presidentissimo', che era alla caccia dell'ottavo mandato consecutivo. Con l'elezione, Ahmad diventa anche automaticamente vicepresidente Fifa. "Siamo molto felici che il calcio africano sia stato finalmente liberato", ha commentato il presidente della federazione di calcio del Rwanda, Vincent Nzamwita. Si tratta in ogni caso di un risultato elettorale storico per il calcio africano, considerando che Hayatou ha governato la CAF per tre decenni, venendo sfidato in questi tre decenni solo due volte prima di oggi. "Questo è un cambiamento che è venuto troppo tardi", ha rincarato il massimo dirigente dello Swaziland, Mahlaba Mamba.