Viola: Babacar, lavoriamo per l'Europa

FIRENZE, 16 MAR - "Stiamo lavorando duro per raggiungere l'Europa League. Se lavoriamo bene i risultati poi arriveranno". Così Khouma el Babacar, a margine di una iniziativa coi tifosi assieme a Nikola Kalinic al Fiorentina Store di Piazza Duomo, sulla volontà della Fiorentina di provare fino alla fine di agguantare un posto che vale il ritorno in Europa League. Intanto, domenica c'è da battere il Crotone: "Sarà un match difficile sia per noi che per loro. La panchina? Non mi pesa. Penso alla squadra e al suo bene, quando vengo chiamato in causa cerco di dare il mio apporto - ha detto l'attaccante viola -. I tifosi sono dalla nostra parte ma è normale che siano arrabbiati in questo momento. Chiesa in convocato con l'U21? Federico è molto forte sta migliorando molto giorno dopo giorno può arrivare benissimo in nazionale maggiore".