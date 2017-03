Genoa: contestazione rinviata

GENOVA, 16 MAR - Non si è tenuta l'annunciata contestazione da parte dei tifosi della Gradinata Nord che si erano dati appuntamento oggi al campo di allenamento ma sono stati presi in contropiede dalla società che ha fatto partire in anticipo la squadra per il ritiro in Lombardia in vista dell' anticipo di sabato sera con il Milan. La fuga da Genova della squadra rossoblù ha di fatto rinviato le proteste e nel pomeriggio dalla tifoseria genoana è arrivata la replica sia alla fuga sia alle parole di Preziosi. "Signor Preziosi - hanno scritto i tifosi in un comunicato firmato Gradinata Nord - il suo monologo non può che suscitare un'unica reazione: tristezza! Nessuno è più disposto a credere alle sue parole: si dimetta". I tifosi hanno poi ricordato che prima o poi la squadra dovrà tornare a Genova "non vorrà mica gravare sui conti tenendola in ritiro sino a fine stagione?".