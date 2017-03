Appello a Guardiola, torna al Barcellona

ROMA, 16 MAR - All'indomani dell'eliminazione del Manchester City dalla Champions League (e due settimane dopo l'annuncio di Luis Enrique di voler lasciare il Barcellona a fine stagione), "Sport", uno dei due grandi quotidiani sportivi catalani, lancia un appello a Pep Guardiola affinché torni a guidare i blaugrana, cinque anni dopo il suo addio. "Pep, perché non torni al Barça?", è il titolo dell'editoriale del direttore del giornale Lluis Mascarò. "Il ko del City - scrive Mascarò - ha dato nuove munizioni agli anti-guardiolisti. Gli attacchi sono furibondi", perché Guardiola "ha tanti nemici quanti ammiratori. Ma è stato e rimarrà il migliore allenatore della storia del Barça: ha vinto due Champions e un sextete e difficilmente qualcuno potrà rifarlo". Per Mascarò, anche se solo due giorni fa ha detto che non tornerebbe, "Guardiola dovrebbe ripensarci seriamente. Sa che è casa sua e che qui lo aspettiamo (quasi tutti) a braccia aperte. Nessuno è capace di gestire lo spogliatoio, il club e l'ambiente blaugrana come lui".