Champions: Barzagli, evitare il Bayern

ROMA, 16 MAR - Barzagli è d'accordo con il suo compagno Bonucci per il sorteggio di domani dei quarti di Champions: "Sarebbe meglio evitare il Bayern - dice in un'intervista a Jtv, il canale tematico bianconero - perché è in un momento di forma eccezionale. Ma è una scelta difficile, quando si arriva tra le migliori 8, sono comunque tutte forti". Barzagli, tuttavia, fa capire che la Juventus non teme nessuno. "Come qualità - spiega il difensore bianconero - abbiamo raggiunto il top, ma non conta solo quella, conta soprattutto il risultato finale. Il primo obiettivo è vincere il sesto scudetto, ma vincere la Champions sarebbe il massimo. In Europa conta molto l'esperienza, anche per questo è importante che la Juventus sia costante e arrivi ogni anno il più lontano possibile".