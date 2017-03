Premier: Middlesbrough-Karanka, è addio

ROMA, 16 MAR - Il Middlesbrough ha deciso, consensualmente, d'interrompere il rapporto con il tecnico Aitor Karanka, che guidava la squadra da tre stagioni e mezza. Dopo 28 giornate di campionato, la squadra è penultima con 22 punti, 3 più del Sunderland, ultimo, e 3 meno del Crystal Palace quart'ultimo. "Vorrei ringraziare il Middlesbrough per la splendida opportunità che mi ha dato - le parole del 43enne spagnolo, ex attaccante di Real Madrid e Athletic Bilbao, riportate dal sito del club - Volevo anche ringraziare i giocatori, lo staff e le persone del club con il quale ho lavorato, così come i tifosi per il loro sostegno. Auguro il meglio per futuro".