Champions: Zidane, Leicester da evitare

ROMA, 16 MAR - "Non credo ci sia un solo allenatore che abbia voglia di affrontare il Leicester: hanno ottenuto qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Hanno calciatori di qualità, ma soprattutto ci mettono passione e cuore. E questo non è facile da ottenere". Alla vigilia del sorteggio dei quarti di finale di Champions League, Zinedine Zidane spiega dai microfoni della britannica Sky Sports quale sia l'avversaria da evitare per il suo Real Madrid. "Quando era in testa alla Premier League - ricorda Zizou - molti pensavano che non ce l'avrebbe fatta e invece poi hanno vinto il titolo. Lo stesso è successo contro il Siviglia. Non saranno favoriti con nessuna delle squadre con cui li abbinerà il sorteggio e potranno approfittare di questa situazione. Contro di loro tutto è possibile". Dopo le parole di Zidane, Sky Sports ha rimandato in onda quelle di Gigi Buffon, il quale a sua volta, per la Juventus, si augura di evitare il Leicester.