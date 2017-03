Pioli, Icardi farà più gol di Belotti

APPIANO GENTILE (COMO), 16 MAR - "Credo che, alla fine, Icardi sarà davanti a Belotti nella classifica marcatori": Così Stefano Pioli in vista del match tra Inter e Torino. "Icardi è moto forte - spiega - Belotti è molto bravo ma Mauro ha le capacità per essere capocannoniere. Per noi è importantissimo ed è sempre determinante perchè gioca per la squadra". Sabato a Torino, però, l'Inter dovrà tenere alta la concentrazione perchè la squadra granata "è tosta e ha perso solo una volta in casa, contro la Juventus".